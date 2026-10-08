Kate Middleton, pranzo a sorpresa con le pensionate del West Sussex
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ll principe Harry e Meghan Markle non avrebbero alcuna intenzione di chiedere scusa a William e Kate Middleton. A smentire le voci su un possibile riavvicinamento tra i Sussex e i principi del Galles è una fonte vicina a Harry, che a People ha liquidato le indiscrezioni come "una sciocchezza". La precisazione arriva dopo che si era parlato di un tentativo di riconciliazione da parte dei duchi di Sussex, pronti a fare un passo indietro su alcune dichiarazioni rilasciate negli ultimi anni.
Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Express, Harry e Meghan avrebbero preso in considerazione la possibilità di scusarsi con William e Kate per le accuse rivolte alla famiglia reale durante la discussa intervista concessa a Oprah Winfrey nel marzo 2021. Il riferimento sarebbe alle dichiarazioni di Meghan sulle conversazioni avvenute a Palazzo prima della nascita del primogenito Archie. La duchessa aveva raccontato che alcuni membri della famiglia reale avrebbero espresso preoccupazione per il possibile colore della pelle del bambino. Un'affermazione che aveva provocato un'ondata di polemiche e costretto Buckingham Palace a intervenire pubblicamente, assicurando che le questioni sollevate sarebbero state affrontate privatamente.
A cinque anni di distanza, quelle parole continuano a pesare sui rapporti familiari. Ma la fonte interpellata da People ha negato che i Sussex stiano preparando delle scuse, smentendo così la ricostruzione del tabloid britannico. Questo non significa necessariamente che Harry abbia rinunciato alla riconciliazione, ma soltanto che il presunto gesto distensivo non risulta confermato.
Il rapporto tra i due fratelli è ormai compromesso da anni. Le tensioni sono esplose pubblicamente nel 2020, quando Harry e Meghan decisero di rinunciare al ruolo di membri attivi della famiglia reale e trasferirsi oltreoceano. Da allora, le interviste, la docuserie dedicata ai Sussex e soprattutto "Spare", l'autobiografia del principe pubblicata nel 2023, hanno contribuito ad allargare la frattura. Nel libro Harry ha raccontato diversi episodi privati, compreso un presunto scontro fisico con William, offrendo una versione dei rapporti familiari molto lontana dall'immagine di unità tradizionalmente associata alla monarchia britannica.
Nonostante tutto, il duca di Sussex non ha mai nascosto il desiderio di riavvicinarsi ai parenti. Nel maggio 2025, durante un'intervista alla Bbc, aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto riconciliarsi con la famiglia, riconoscendo però quanto fossero profonde le divisioni. Se con il padre, re Carlo III, sembrerebbero esserci stati alcuni segnali di distensione, la situazione con William appare decisamente più complicata. "Non ci sono novità, soprattutto da parte di William", aveva riferito in precedenza una fonte a People.
A rendere ancora più delicata la situazione è il rapporto con Kate Middleton, un tempo molto vicina a Harry.
Prima dell'arrivo di Meghan, il principe e la cognata apparivano spesso insieme agli eventi ufficiali, mostrando una complicità che negli anni è progressivamente scomparsa. Le nuove indiscrezioni arrivano mentre l'attenzione dei media britannici è tornata a concentrarsi sui Sussex e sui loro rapporti con Londra.
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