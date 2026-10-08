Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Express, Harry e Meghan avrebbero preso in considerazione la possibilità di scusarsi con William e Kate per le accuse rivolte alla famiglia reale durante la discussa intervista concessa a Oprah Winfrey nel marzo 2021. Il riferimento sarebbe alle dichiarazioni di Meghan sulle conversazioni avvenute a Palazzo prima della nascita del primogenito Archie. La duchessa aveva raccontato che alcuni membri della famiglia reale avrebbero espresso preoccupazione per il possibile colore della pelle del bambino. Un'affermazione che aveva provocato un'ondata di polemiche e costretto Buckingham Palace a intervenire pubblicamente, assicurando che le questioni sollevate sarebbero state affrontate privatamente.