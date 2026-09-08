L'Eton College vanta una storia di quasi sei secoli. L'istituto è stato fondato nel 1440 da Enrico VI e nel corso della sua esistenza ha accolto tra i suoi studenti numerose personalità destinate a ricoprire ruoli di primo piano nella vita pubblica britannica. Oltre ai membri della famiglia reale, tra gli ex allievi figurano infatti diversi futuri primi ministri del Regno Unito, tra cui Boris Johnson, David Cameron, Harold Macmillan e William Gladstone.