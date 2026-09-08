Due foto del principe George © Instagram
Per il principe George comincia una nuova fase del suo percorso scolastico. Il primogenito del principe William e di Kate Middleton, che ha compiuto 13 anni lo scorso luglio, affronta oggi il suo primo giorno all'Eton College, una delle scuole più prestigiose ed elitarie del Regno Unito. La scelta lo porta a seguire una tradizione familiare già percorsa dal padre William e dallo zio Harry.
La scelta di Eton per il futuro re
George frequenterà, dunque, l'istituto riservato agli studenti maschi, proseguendo una tradizione che coinvolge già due membri della famiglia reale. Eton si trova nel Berkshire, nell'Inghilterra meridionale, nelle vicinanze della residenza dei principi di Galles a Windsor. La distanza dalla loro abitazione è particolarmente ridotta: il college si trova infatti a circa 15 minuti di automobile da Forest Lodge, rendendo la scuola facilmente raggiungibile dalla famiglia.
"La migliore preparazione per un reale moderno"
La decisione di iscrivere George a Eton è stata commentata dalla responsabile editoriale della Good Schools Guide, Melanie Sanderson, che ne ha sottolineato il particolare futuro che attende il giovane principe.
"Il principe George affronta un futuro molto particolare" ha spiegato Sanderson alla Bbc, osservando che i suoi genitori, avendo la possibilità di scegliere tra numerosi istituti di alto livello, hanno ritenuto che un'educazione a Eton potesse rappresentare "la migliore preparazione per una vita da reale moderno e attivo".
Una scuola con una lunga storia
L'Eton College vanta una storia di quasi sei secoli. L'istituto è stato fondato nel 1440 da Enrico VI e nel corso della sua esistenza ha accolto tra i suoi studenti numerose personalità destinate a ricoprire ruoli di primo piano nella vita pubblica britannica. Oltre ai membri della famiglia reale, tra gli ex allievi figurano infatti diversi futuri primi ministri del Regno Unito, tra cui Boris Johnson, David Cameron, Harold Macmillan e William Gladstone.
Dalla tradizione familiare alla futura vita da sovrano
L'ingresso di George a Eton assume quindi un significato particolare anche alla luce del suo futuro ruolo istituzionale. Il giovane principe è infatti il primogenito di William, erede al trono britannico, e un giorno sarà destinato a diventare re.