Il principe William e la principessa Kate insieme per la campagna On Your Side, per la prevenzione suicidi. Campagna realizzata con il patrocinio del Regno Unito. I reali inglesi sono i testimonial dell'iniziativa che sottolinea come lo sport sia uno strumento molto utile per contribuire alla salute mentale delle persone più vulnerabili, e, allo stesso tempo, sia un aiuto per sfuggire a pensieri che possono portare alla decisione di togliersi la vita. Insieme a William e Kate, tra gli altri volti noti che hanno preso parte a questo progetto ci sono anche alcuni i calciatori di punta della nazionale britannica, come Harry Kane e Alan Shearer. La campagna è stata lanciata nello stadio Hill Dickinson di Liverpool, il campo di gioco ufficiale dell'Everton. I reali inglesi hanno presentato una guida che ha l'obiettivo di aiutare le persone a comprendere i segnali di allarme prima che sia troppo tardi.