Kate Middleton e il principe William con i filgi ai Giochi del Commonwealth
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La Principessa del Galles è tornata al Royal Marsden Hospital di Londra per incontrare i pazienti e sostenere il nuovo centro per la cura olistica
Un gesto inaspettato. A distanza di anni dalle terapie, Kate Middleton torna a varcare la soglia del Royal Marsden Hospital di Londra, stavolta senza l'ansia di dover svolgere un controllo medico. Venerdì 11 settembre, la 44enne Principessa del Galles si è presentata a sorpresa nella struttura che l'ha curata per un tumore. Non per sé questa volta, ma per stare vicino a chi la malattia la sta ancora combattendo. E per scoprire, di persona, dove andranno i fondi della sua National Three Peaks Challenge: a sostenere l'assistenza olistica in tutto il Regno Unito.
A giugno, la Principessa del Galles aveva scalato le tre vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles: Ben Nevis, Scafell Pike, Snowdon. Tutto in 24 ore. Un'impresa fisica, certo, ma lei stessa aveva precisato che non si trattava solo di questo: voleva essere l'occasione per riflettere sulla vita dopo la diagnosi, e restituire qualcosa a chi le era stato vicino. Kate ha scoperto come quella raccolta fondi si tradurrà concretamente: un nuovo centro dedicato al benessere e al recupero dei pazienti oncologici, di cui ha visitato persino il cantiere. "Questo è il mio piccolo modo per ricambiare e dirvi grazie", ha detto, citata dal Times. "Ho ricevuto cure incredibili e un grande supporto da un'equipe numerosa e sono davvero molto grata a livello personale."
Kate ha poi aggiunto: "Ma anche la cura olistica, i trattamenti e il supporto terapeutico esterno sono importantissimi: l'impatto della natura, di una buona alimentazione, di un supporto costante intorno a te quando è difficile gestire le prove delle cure mediche. Fa una grande differenza". Per lei e per tanti dei pazienti con cui ha conversato.
Il filo che lega Kate a questo ospedale è lungo quanto la sua battaglia contro il cancro, raccontata al mondo nel marzo 2024 in un videomessaggio, dopo mesi in cui si era parlato di un generico intervento chirurgico programmato all'addome. Da lì in poi le visite al Royal Marsden si sono susseguite. Nel 2025 è diventata Patrona congiunta del Royal Marsden NHS Foundation Trust, insieme al marito William, e proprio lì, a gennaio, ha annunciato di essere in remissione. "Volevo cogliere l'occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso cura di me così bene durante l'ultimo anno", aveva detto all'epoca. "Il mio più sentito ringraziamento va a tutti coloro che ci sono stati accanto, in silenzio, mentre affrontavamo ogni difficoltà".
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