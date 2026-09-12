A giugno, la Principessa del Galles aveva scalato le tre vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles: Ben Nevis, Scafell Pike, Snowdon. Tutto in 24 ore. Un'impresa fisica, certo, ma lei stessa aveva precisato che non si trattava solo di questo: voleva essere l'occasione per riflettere sulla vita dopo la diagnosi, e restituire qualcosa a chi le era stato vicino. Kate ha scoperto come quella raccolta fondi si tradurrà concretamente: un nuovo centro dedicato al benessere e al recupero dei pazienti oncologici, di cui ha visitato persino il cantiere. "Questo è il mio piccolo modo per ricambiare e dirvi grazie", ha detto, citata dal Times. "Ho ricevuto cure incredibili e un grande supporto da un'equipe numerosa e sono davvero molto grata a livello personale."