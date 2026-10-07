Kate Middleton, il segreto del suo make up look per le over 40

Catherine è apparsa sorridente e radiosa nel corso delle sue ultime apparizioni pubbliche. Merito anche di un make up realizzato "su misura", che è praticamente diventato nel corso del tempo il suo signature look tanto quanto i capelli con le onde. Improntato alla semplicità, punta tutto sull'espressività dello sguardo, grazie a uno smokey eye perfettamente sfumato. Le labbra sono nude e opache, appena sottolineate da rossetti rosati o in tonalità aranciate sempre molto chiare, oppure dal finish leggermente glossy. Il colorito appena scaldato da un tocco di fard. Un trucco che potremmo definire classico ed elegante, delicato e raffinato, perfetto per lei. E proprio qui sta il punto.