Kate Middleton, il segreto del suo make up look per le over 40

La consorte del principe William non varia infatti il suo maquillage a seconda delle occasioni o dei momenti della giornata: giusto e valorizzante per i suoi lineamenti, è sempre lo stesso, di giorno come di sera. Il segreto è proprio questo, facile da replicare perché comodissimo per qualunque donna che - alle prese con una miriade di impegni quotidiani - non ha sempre modo di tornare a casa e dedicarsi magari a un cambio look in tempo per una serata speciale. Bastano pochi, veloci ritocchi, eseguiti con gli stessi prodotti "fidati". Fondamentale quindi, a questo punto, diventa saper individuare quelli più adatti al proprio viso e che valorizzino al meglio la propria bellezza, senza per forza doversi reinventare.