UN TRUCCHETTO DA COPIARE

Kate Middleton, il segreto del suo make up look per le over 40

Minimo sforzo, massima resa: come recita il detto, anche la principessa del Galles ha fatto suo un accorgimento strategico che può tornare utile a tutte

07 Ott 2026 - 22:34
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Elogio della normalità: il make up "signature look" di Kate Middleton, perfetto sia di giorno che per la sera © IPA

Elogio della normalità: il make up "signature look" di Kate Middleton, perfetto sia di giorno che per la sera © IPA

Cosa contribuisce a rendere Kate Middleton tanto amata? Sicuramente la sua naturalezza. Non c'è appuntamento pubblico in cui le scelte di stile della principessa del Galles non vengano attentamente osservate, commentate, interpretate da un folto pubblico di ammiratori, royal watchers, appassionati e follower. Dagli outfit al beauty, non è sfuggita una costante del suo make up look che può tornare utile anche nella quotidianità per tutte le over 40. Vediamo di cosa si tratta. 

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Kate Middleton, un segreto beauty da copiare alla principessa

 Catherine è apparsa sorridente e radiosa nel corso delle sue ultime apparizioni pubbliche. Merito anche di un make up realizzato "su misura", che è praticamente diventato nel corso del tempo il suo signature look tanto quanto i capelli con le onde. Improntato alla semplicità, punta tutto sull'espressività dello sguardo, grazie a uno smokey eye perfettamente sfumato. Le labbra sono nude e opache, appena sottolineate da rossetti rosati o in tonalità aranciate sempre molto chiare, oppure dal finish leggermente glossy. Il colorito appena scaldato da un tocco di fard. Un trucco che potremmo definire classico ed elegante, delicato e raffinato, perfetto per lei. E proprio qui sta il punto.  

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Il make up look "h24" di Kate Middleton

 La consorte del principe William non varia infatti il suo maquillage a seconda delle occasioni o dei momenti della giornata: giusto e valorizzante per i suoi lineamenti, è sempre lo stesso, di giorno come di sera. Il segreto è proprio questo, facile da replicare perché comodissimo per qualunque donna che - alle prese con una miriade di impegni quotidiani - non ha sempre modo di tornare a casa e dedicarsi magari a un cambio look in tempo per una serata speciale. Bastano pochi, veloci ritocchi, eseguiti con gli stessi prodotti "fidati". Fondamentale quindi, a questo punto, diventa saper individuare quelli più adatti al proprio viso e che valorizzino al meglio la propria bellezza, senza per forza doversi reinventare

Kate Middleton, look casual e unghie naturali: la bellezza della normalità

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© IPA | La principessa Kate Middleton e il principe William in Irlanda del Nord, durante la loro visita presso un'azienda agricola 
© IPA | La principessa Kate Middleton e il principe William in Irlanda del Nord, durante la loro visita presso un'azienda agricola 
© IPA | La principessa Kate Middleton e il principe William in Irlanda del Nord, durante la loro visita presso un'azienda agricola 

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