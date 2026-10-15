Harry e Meghan, bagno di folla nel primo impegno pubblico dopo il rientro in Gb

Bagno di folla per Harry e Meghan al loro arrivo a Nottingham, dove hanno iniziato il primo impegno pubblico in coppia dopo il ritorno nel Regno Unito dello scorso agosto, seguito ai sei anni trascorsi negli Stati Uniti e allo strappo dalla Royal Family del 2020. I duchi di Sussex hanno ricevuto un'accoglienza di fatto reale, pur non essendo più membri attivi dei Windsor: centinaia di persone si sono assiepate ai lati della strada transennata, chiedendo di fare un selfie e di parlare col principe e la consorte, che si sono fermati a salutare. Il pubblico si è radunato davanti al Community Recording Studio, un ente benefico che mette a disposizione uno studio di registrazione per la comunità, con cui Harry ha un legame di lunga data e che aveva visitato l'ultima volta nel 2025.