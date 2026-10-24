Da lì la domanda su come fare qualcosa di più incisivo e più fiducioso, fino a immaginare una cerimonia di premiazione in grado di tenere insieme il senso dell'urgenza e la fiducia nel futuro, senza rinunciare né all'una né all'altra. Dare visibilità a queste iniziative e amplificarle, secondo il principe "può produrre un impatto maggiore su scala globale". E il messaggio, alla fine, è tutto in una frase: "Si tratta di entusiasmarsi. Ci sono persone straordinarie che si impegnano per proteggere il mondo".