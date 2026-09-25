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© Instagram | Harry e Meghan
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La principessa, 11 anni, si è appassionata a uno degli sport più amati dai Windsor e nella tenuta nel Norfolk potrebbe presto arrivare una sorpresa
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Re Carlo III e la nipote Charlotte sono accomunati da una passione: il cricket. La principessa di 11 anni sembra essersi appassionata a uno degli sport più legati alla tradizione britannica e, proprio nella tenuta del nonno a Sandringham, nel Norfolk, potrebbe presto avere a disposizione un nuovo campo su cui allenarsi. Il Sandringham and Dersingham Cricket Club, che utilizza i terreni di proprietà del sovrano, ha infatti presentato una richiesta per ampliare l'impianto esistente con una nuova superficie artificiale.
Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, dietro al progetto ci sarebbe un pensiero molto familiare. A spingere Carlo a dare il via libera all'intervento sarebbe stata proprio la passione della principessa Charlotte, secondogenita del principe William e di Kate Middleton, che negli ultimi mesi ha iniziato a cimentarsi sempre più spesso con mazza e pallina. Il nuovo campo dovrebbe costare circa novemila sterline e permettere al club di avere a disposizione uno spazio utilizzabile più a lungo durante l'anno, alleggerendo allo stesso tempo la pressione sull'area in erba già presente.
Che Charlotte abbia preso gusto al cricket non è soltanto un'indiscrezione. A mostrarla in azione sono stati proprio William e Kate, che lo scorso maggio, in occasione dell'undicesimo compleanno della figlia, avevano pubblicato sui social un video con alcuni momenti della sua vita lontano dagli impegni ufficiali. In una delle immagini la principessa giocava a cricket su una spiaggia della Cornovaglia, mostrando una discreta sicurezza nel lancio. Tanto da attirare persino l'attenzione di Mike Atherton, ex capitano della nazionale inglese, che aveva analizzato scherzosamente ma con attenzione la sua tecnica, apprezzandone la rincorsa e il movimento del braccio.
Per Charlotte, del resto, lo sport è ormai una presenza costante. Kate ha raccontato più volte che la figlia ama muoversi e sperimentare discipline diverse. Negli anni la giovane reale si è avvicinata al calcio, alla danza, al tennis e al netball e non è raro vederla sugli spalti insieme ai genitori in occasione dei grandi appuntamenti sportivi britannici. Una passione che sembra aver ereditato proprio dalla madre, da sempre molto sportiva e patrona di numerose organizzazioni legate allo sport.
Il cricket, però, nella famiglia reale ha radici ben più lontane. Per secoli è stato uno degli sport più frequentati dall'aristocrazia britannica e anche i Windsor hanno avuto diversi appassionati tra le proprie fila. Tra questi c'era il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II, che contribuì a mantenere vivo il legame tra la monarchia e questa disciplina. Ora la tradizione potrebbe continuare con la nuova generazione: anche il principe Louis, fratello minore di Charlotte, è stato infatti fotografato e ripreso mentre gioca a cricket.
Sandringham sarebbe poi il posto ideale per coltivare questa passione. All'interno della grande proprietà nel Norfolk si trova anche Anmer Hall, la residenza di campagna di William, Kate e dei loro tre figli, che trascorrono nella zona diversi periodi dell'anno. Nei documenti relativi al progetto del campo, naturalmente, il nome della principessa non compare come motivo dell'intervento: l'ampliamento nasce dalle esigenze del club locale. Ma per la nipote del sovrano vale comunque come una sorpresa: continuerà ad allenarsi sotto lo sguardo - forse anche un po' orgoglioso - del nonno.
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