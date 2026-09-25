Per Charlotte, del resto, lo sport è ormai una presenza costante. Kate ha raccontato più volte che la figlia ama muoversi e sperimentare discipline diverse. Negli anni la giovane reale si è avvicinata al calcio, alla danza, al tennis e al netball e non è raro vederla sugli spalti insieme ai genitori in occasione dei grandi appuntamenti sportivi britannici. Una passione che sembra aver ereditato proprio dalla madre, da sempre molto sportiva e patrona di numerose organizzazioni legate allo sport.