Buckingham Palace, il tesoro nascosto nelle pareti: stivali, scommesse e ritagli di giornale dimenticati dalla storia
Durante il maxi-restauro della residenza reale sono riaffiorati oggetti della vita quotidiana di chi lavorava a Palazzo: erano tra le assi dei pavimenti oppure incastrati tra blocchi di pietra e mattoni
© Afp
Un paio di stivali malridotti, un boccale di peltro e una scatola con sei biglietti natalizi, ma anche alcune ricevute di scommesse e le pagine di un quotidiano del 1966 che parlava della “Grande rapina al treno” di tre anni prima: sono alcuni degli oggetti comparsi durante i massicci lavori di ristrutturazione in corso a Buckingham Palace, la residenza della famiglia reale britannica a Londra. Sono risalenti ad alcuni decenni fa. Si crede che appartenessero alle persone che lavoravano nella residenza, e sono stati trovati tra le assi dei pavimenti oppure incastrati tra blocchi di pietra e mattoni.
Assieme a loro sono stati trovati anche un biglietto per un evento mondano organizzato a Buckingham Palace nel 1949 e il programma di un evento diplomatico che la regina Elisabetta II stava pianificando per il 1977 in occasione del Silver Jubilee, cioè la serie di celebrazioni per i suoi 25 anni al trono.
La ristrutturazione - La ristrutturazione dell’edificio ha lo scopo di sostituire impianti elettrici e idraulici che in qualche caso non vengono ammodernati da sessant’anni. Al momento re Carlo III e la regina Camilla vivono a Clarence House, a poche centinaia di metri da Buckingham Palace, ma nei loro piani non ci torneranno nemmeno dopo il completamento dei lavori, che dovrebbero concludersi il prossimo marzo e si stima costeranno circa 370 milioni di sterline (430 milioni di euro). La famiglia reale ha fatto sapere che in parte dipende da motivi di sicurezza e in parte dal loro desiderio di rendere il palazzo un posto più accessibile al pubblico.