Buckingham Palace, il tesoro nascosto nelle pareti: stivali, scommesse e ritagli di giornale dimenticati dalla storia

Un paio di stivali malridotti, un boccale di peltro e una scatola con sei biglietti natalizi, ma anche alcune ricevute di scommesse e le pagine di un quotidiano del 1966 che parlava della “Grande rapina al treno” di tre anni prima: sono alcuni degli oggetti comparsi durante i massicci lavori di ristrutturazione in corso a Buckingham Palace, la residenza della famiglia reale britannica a Londra. Sono risalenti ad alcuni decenni fa. Si crede che appartenessero alle persone che lavoravano nella residenza, e sono stati trovati tra le assi dei pavimenti oppure incastrati tra blocchi di pietra e mattoni.