Usa, il padre di Meghan Markle finisce in carcere: si era tolto il braccialetto elettronico

Markle ed è comparso davanti al tribunale federale di Tampa, in Florida, dopo che le autorità hanno appreso che aveva rimosso il dispositivo alle 1:45 del mattino (ora locale). L'arresto del padre di Meghan, avvenuto venerdì 6 novembre, ha fatto seguito al sequestro di circa 78 oggetti - tra cui diapositive, negativi fotografici e libri contenenti presunte immagini di abusi sessuali su minori - rinvenuti in un deposito nell'area di Los Angeles.