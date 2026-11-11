Usa, il padre di Meghan Markle finisce in carcere: si era tolto il braccialetto elettronico

Thomas Markle, l'82enne padre di Meghan, duchessa del Sussex, è stato mandato in carcere dopo essersi rimosso il dispositivo di monitoraggio elettronico dalla caviglia. L'uomo era stato arrestato la scorsa settimana a Lakeland, in Florida, con l'accusa di detenere materiale pedopornografico all'interno di alcuni depositi in California. In quell'occasione era stato rilasciato a determinate condizioni, ma, spiegano le autorità, ha violato tali prescrizioni rimuovendo il dispositivo di controllo.
Markle ed è comparso davanti al tribunale federale di Tampa, in Florida, dopo che le autorità hanno appreso che aveva rimosso il dispositivo alle 1:45 del mattino (ora locale). L'arresto del padre di Meghan, avvenuto venerdì 6 novembre, ha fatto seguito al sequestro di circa 78 oggetti - tra cui diapositive, negativi fotografici e libri contenenti presunte immagini di abusi sessuali su minori - rinvenuti in un deposito nell'area di Los Angeles.
La rottura tra Meghan e il padre
Meghan ha interrotto i rapporti con il padre già da molti anni. La moglie di Harry, dopo la notizia dell'indagine per pedopornografia, aveva rivelato di essere stata informata nel 2018 da Scotland Yard di "accuse inquietanti" sul genitore.