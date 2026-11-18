Si chiamava Luca Bonelli, aveva 28 anni ed era residente a Villa Poma (Mantova) il giovane morto dopo essere stato investito da un autobus di linea lungo l'Aurelia, nel tratto tra Varigotti e Finale Ligure (Savona). Il ragazzo si trovava in vacanza a Carcare (Savona) insieme alla fidanzata. Stavano passeggiando sul marciapiede che collega Varigotti a Finale Ligure quando, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe improvvisamente scavalcato il guard rail che separa il passaggio pedonale dalla carreggiata. Stando a quanto riferito dai testimoni, potrebbe averlo fatto per evitare di essere raggiunto da un'onda: in quel momento era in corso una forte mareggiata e il marciapiede, in quel tratto, si affaccia direttamente sul mare. Proprio in quel momento stava transitando un autobus di linea. Il conducente, accortosi della presenza del giovane, avrebbe tentato di evitarlo spostandosi verso la corsia opposta, ma il ventottenne sarebbe comunque finito contro la fiancata del mezzo. "Tpl Linea esprime il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia colpita dal tragico evento", ha dichiarato l'azienda in una nota ufficiale.