"Da quel drammatico giorno che ha spezzato per sempre la vita di Jacopo il nostro dolore è rimasto immutato - dicono i familiari. - Ci aspettavamo che venisse almeno assicurata giustizia, ma così non è stato: la decisione del giudice di accogliere la richiesta di patteggiamento e sospendere la patente soltanto per un anno ci ha lasciato sgomenti".