Si è concluso con un patteggiamento a un anno di reclusione (pena sospesa) il processo a carico di un 25enne di Roma che, il 4 maggio del 2024, investì e uccise sulle strisce pedonali Jacopo Pio Cirillo, 20enne di Orta Nova (Foggia) che studiava all'università di Tor Vergata. Il giudice ha anche disposto la sospensione della patente per 12 mesi. La famiglia della vittima dopo la sentenza: "Ingiustizia è fatta".
L'investimento del 2024
Le condizioni del ragazzo apparvero fin da subito gravissime, e nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita, tre giorni dopo morì. Per la famiglia della vittima "in-giustizia è stata fatta" e annuncia che "non lascerà nulla di intentato".
"Da quel drammatico giorno che ha spezzato per sempre la vita di Jacopo il nostro dolore è rimasto immutato - dicono i familiari. - Ci aspettavamo che venisse almeno assicurata giustizia, ma così non è stato: la decisione del giudice di accogliere la richiesta di patteggiamento e sospendere la patente soltanto per un anno ci ha lasciato sgomenti".
"Abbiamo perso un figlio - aggiungono - e non abbiamo nemmeno la consolazione di sapere che l'autore di un reato così grave possa meditare in carcere sulla gravità di quello che ha commesso".
La famiglia, inoltre, sottolinea che "sapere che dopo 12 mesi potrà girare liberamente per strada con il rischio di commettere nuovamente il reato, ci provoca dolore perché ci colpisce due volte: la prima per l'incidente in sé, che ha spezzato la vita di un ragazzo pieno di sogni, e la seconda perché il giudice non ha riconosciuto la gravità di quanto accaduto".