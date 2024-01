Incidente Casal Palocco, lo youtuber Matteo Di Pietro patteggia 4 anni e 4 mesi: non andrà in carcere

L'imputato è stato condannato dal gup della decima sezione penale del tribunale di Roma.

L'avvocato difensore ha ricordato che Matteo Di Pietro non andrà in carcere. "Credo che questa sia una condanna in linea con quelle che sono le finalità del nostro ordinamento, di rieducazione, risocializzazione proprie della sanzione penale. Sono cardini fondamentali del nostro ordinamento penale, previsti dalla Costituzione, e importanti nel valutare poi la correttezza di questa pena. Nessuna condanna può mitigare il grave lutto, la grave perdita".

Le accuse nei confronti dello youtuber

Alla lettura della sentenza, Di Pietro era presente in aula. Le accuse nei suoi confronti sono di omicidio stradale aggravato e lesioni. "Per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia" e "inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, non è riuscito ad arrestare tempestivamente il veicolo". In questo modo lo youtuber "andava collidere contro la parte laterale destra della Smart che proveniva dal senso opposto di marcia e aveva intrapreso, quando la Lamborghini era a circa 90 metri di distanza, una svolta a sinistra su via Archelao di Mileto, e così cagionava la morte" del bambino e "lesioni personali" alla madre e alla sorellina della vittima. Il tutto a una velocità definita "eccessiva (di circa 120 km/h) su via Di Macchia Saponara in rapporto al limite imposto (50 km/h)".