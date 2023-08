Incidente Casal Palocco, uno degli youtuber si sfoga sui social: "La gente è cattiva, vede solo il marcio"

Ho scoperto come la gente segue la massa per la paura di essere giudicata. Ho scoperto come nessuno vuole sapere come stai veramente ma cerca solo di vedere il marcio con lo scopo di vendere l'articolo perfetto".

Il giovane fa parte del gruppo The Borderline, il collettivo di youtuber a bordo del Suv che travolse la Smart su cui viaggiava il bambino di 5 anni, morto nello scontro. "Ho scoperto come la gente è interessata a vedere solo l'1% di ciò che si crede senza voler approfondire il restante 99%. Ho scoperto che la vita è spietata e che nessuno ti aiuta a rialzarti. Ho scoperto che la gente gode nel vedere qualcun altro fallire. Ho capito che non voglio mollare. Immagino già che si cercherà della malizia in ogni mio gesto. Non c'è miglior sordo di chi non vuol sentire", scrive ancora Loiacono, detto anche "Er motosega".

La prima storia - È la seconda volta che Loiacono compare sui social dopo l'incidente del 14 giugno. La prima volta lo aveva fatto a un mese dal tragico schianto, sempre su Instagram. In quell'occasione, lo youtuber aveva pubblicato sul suo profilo personale una storia in cui cantava spensierato e sorridente in riva a un ruscello, in compagnia della sua fidanzata. Nel video appariva la scritta "Ti amo" con in sottofondo la canzone Sorriso del cantautore Calcutta.