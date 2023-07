Incidente Casal Palocco, uno degli youtuber torna a postare sui social: il video sorridente con la fidanzata

A un mese dall'incidente di Casal Palocco, a Roma, torna sui social lo youtuber Vito Loiacono, uno dei cinque ventenni del gruppo TheBorderline a bordo del Suv che travolse la Smart su cui viaggiava il piccolo Manuel Proietti, 5 anni, morto nell'incidente.

Detto anche "Er Motosega", il giovane ha pubblicato sul suo profilo personale di Instagram una storia in cui canta spensierato, sorridente, in riva a un ruscello insieme alla sua fidanzata. Sul video appare la scritta "Ti amo", in sottofondo la canzone 'Sorriso' di Calcutta.