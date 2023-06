Incidente youtuber Casal Palocco, strisce pedonali prima dello schianto: si aggrava la posizione di Di Pietro?

Potrebbe aggravarsi ancor più la posizione dell'ex youtuber Matteo Di Pietro, alla guida della Maserati che, a Casal Palocco, ha centrato la smart su cui viaggiavano il piccolo Manuel Proietti, la madre e la sorella.

Gli altri quattro ragazzi erano passeggeri e come tali potrebbero presentarsi ai prossimi interrogatori per evitare qualsiasi coinvolgimento. Negando di aver distratto Di Pietro durante quella fatale manovra. Ma c’è di più. La presenza di strisce pedonali all’incrocio fra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto, prima del punto di impatto sulla carreggiata della supercar con l'auto della mamma del bimbo, potrebbe aggravare proprio la posizione del 20enne al volante.