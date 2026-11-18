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È quanto emergerebbe, secondo chi indaga, da alcuni video provenienti dalle telecamere di sorveglianza del quartiere Monteverde della Capitale. I due giovani, intanto, sono stati trasferiti in comunità diverse
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I due minorenni indagati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma sono stati trasferiti in due comunità diverse. Uno è a Viterbo; l'altro a Santa Marinella, vicino alla Capitale. Una decisione presa per permettere loro di proseguire gli studi. La Procura aveva invece chiesto il carcere: i giovani sono indagati per tentato omicidio, lesioni aggravate e percosse in concorso. Nel frattempo, emergono altri dettagli sulle aggressioni: secondo chi indaga, ci sono video - provenienti dalle telecamere di sorveglianza del quartiere Monteverde - che mostrerebbero i giovani accanirsi sulle vittime.
I nuovi dettagli dell'inchiesta sono stati riportati dal Corriere della Sera. Ai due giovani viene contestata, in primis, l'aggressione all'attore Davide Iacopini, spinto dalla minicar mentre era in monopattino, che ha lasciato - dopo poco più di un mese di ricovero - l'ospedale San Camillo. Il 42enne è stato trasferito all'Irccs Santa Lucia, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione. "Non mi ricordo niente. Neanche sapevo di aver avuto un incidente. Me lo hanno detto dopo", ha dichiarato l'attore dopo essersi risvegliato dal coma. Ai due giovani sono anche contestate lesioni a danno di altre persone, che hanno riportato ferite lievi. Nei filmati emersi, secondo chi indaga, si vedrebbero appunto i due minorenni - 16 e 17 anni - accanirsi contro le vittime.
Dopo aver soccorso Iacopini la notte del 5 ottobre, carabinieri e polizia locale hanno lavorato alcuni giorni per dare un volto e un nome ai due ragazzi a bordo della minicar nera che in 48 ore avevano messo a segno altre aggressioni a passanti. La svolta è arrivata nel primo pomeriggio del 13 ottobre, quando una segnalazione agli investigatori ha indicato la presenza in strada di un mezzo del tutto simile a quello a cui davano la caccia da 10 giorni: una minicar nera con l'adesivo di un cobra rosso su un finestrino.
Ai minorenni si è arrivati anche grazie alla testimonianza del meccanico che ha "modificato" l'auto, quello che in gergo si chiama tuning con led e adesivi. Quella notte i due ragazzi sono stati portati in caserma per essere ascoltati alla presenza del pm e hanno confessato. Gli atti poi sono stati trasmessi alla Procura dei minorenni e lo scorso 20 ottobre sono stati sentiti per tre ore dal pm minorile, rispondendo entrambi alle domande. Ora il trasferimento in comunità.