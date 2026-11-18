I nuovi dettagli dell'inchiesta sono stati riportati dal Corriere della Sera. Ai due giovani viene contestata, in primis, l'aggressione all'attore Davide Iacopini, spinto dalla minicar mentre era in monopattino, che ha lasciato - dopo poco più di un mese di ricovero - l'ospedale San Camillo. Il 42enne è stato trasferito all'Irccs Santa Lucia, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione. "Non mi ricordo niente. Neanche sapevo di aver avuto un incidente. Me lo hanno detto dopo", ha dichiarato l'attore dopo essersi risvegliato dal coma. Ai due giovani sono anche contestate lesioni a danno di altre persone, che hanno riportato ferite lievi. Nei filmati emersi, secondo chi indaga, si vedrebbero appunto i due minorenni - 16 e 17 anni - accanirsi contro le vittime.