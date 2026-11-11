Spinto da una minicar a Roma, l'attore Davide Iacopini lascia l'ospedale: "Non ricordo nulla"

Due minorenni, accusati di aver agito come conducente e passeggero del veicolo, sono stati indagati per tentato omicidio e lesioni. A loro si è arrivati anche grazie alla testimonianza del meccanico che ha "modificato" l'auto, quello che in gergo si chiama tuning con led e adesivi. Quella notte i due ragazzi sono stati portati in caserma per essere ascoltati alla presenza del pm e hanno confessato. Gli atti poi sono stati trasmessi alla procura dei minorenni e lo scorso 20 ottobre sono stati sentiti per tre ore dal pm minorile, rispondendo entrambi alle domande.