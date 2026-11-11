Spinto da una minicar a Roma, l'attore Davide Iacopini lascia l'ospedale: "Non ricordo nulla"

L'attore Davide Iacopini, spinto da una minicar a Roma a inizio ottobre mentre era in monopattino, ha lasciato - dopo poco più di un mese di ricovero - l'ospedale San Camillo. Il quarantaduenne è stato trasferito all'Irccs Santa Lucia, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione. "Non mi ricordo niente. Io neanche lo sapevo di aver avuto un incidente. Me lo hanno detto dopo", ha dichiarato l'attore in merito alla notte dell'aggressione, come riporta Il Messaggero, il quale aggiunge che Iacopini non ricorda nulla dal momento in cui era sul monopattino.
La nota dell'ospedale
"Il paziente, ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini dal 6 ottobre - si legge in una nota dell'ospedale - ha affrontato un percorso clinico complesso e due interventi neurochirurgici, durante il quale è stato costantemente assistito dalle équipe mediche e sanitarie dell'ospedale, prima presso la UOC Shock e Trauma, poi presso la UOC Neurochirurgia. Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico".
L'attore ha ripreso conoscenza a fine ottobre, parlando dopo 23 giorni con medici e familiari. Dalla sera del 5 ottobre, quando si è schiantato contro un'auto in sosta dopo essere stato spinto mentre era in monopattino, ha subito due interventi alla testa poi, pian piano, gli è stata ridotta gradualmente la sedazione fino al risveglio.
Il caso
Dopo averlo soccorso la notte del 5 ottobre, carabinieri e polizia locale hanno lavorato alcuni giorni per dare un volto e un nome ai due ragazzi a bordo della minicar nera che in 48 ore avevano messo a segno anche altre cinque aggressioni a passanti nello stesso quadrante della Capitale. La svolta è arrivata nel primo pomeriggio del 13 ottobre quando una segnalazione agli investigatori ha indicato la presenza in strada di un mezzo del tutto simile a quello a cui davano la caccia da oltre dieci giorni: una minicar nera con l'adesivo di un cobra rosso su un finestrino.
Due minorenni, accusati di aver agito come conducente e passeggero del veicolo, sono stati indagati per tentato omicidio e lesioni. A loro si è arrivati anche grazie alla testimonianza del meccanico che ha "modificato" l'auto, quello che in gergo si chiama tuning con led e adesivi. Quella notte i due ragazzi sono stati portati in caserma per essere ascoltati alla presenza del pm e hanno confessato. Gli atti poi sono stati trasmessi alla procura dei minorenni e lo scorso 20 ottobre sono stati sentiti per tre ore dal pm minorile, rispondendo entrambi alle domande.