L'attore Davide Iacopini, una delle vittime della minicar che ha terrorizzato la Capitale, ha ripreso conoscenza. Il 42enne, come riporta il sito dell'agenzia di stampa AdnKronos, è vigile e ha comunicato con il personale medico e i suoi familiari. L'artista è dal 5 ottobre ricoverato all’ospedale San Camillo - Forlanini di Roma.