I due minorenni indagati per la vicenda delle aggressioni a bordo di una minicar sono stati trasferiti in una comunità. La decisione è stata presa dal tribunale per i minorenni di Roma, che ha disposto una misura diversa da quella richiesta dalla Procura, che per entrambi aveva sollecitato il carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri. I ragazzi sono indagati per tentato omicidio, lesioni aggravate e percosse in concorso.