Due persone sono morte a causa di un terribile incidente di caccia. È accaduto nella mattinata di mercoledì a Quiliano, nei boschi dell'entroterra di Savona. Le vittime sarebbero due uomini, uno più giovane e l'altro più anziano. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso ma, secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, il più anziano avrebbe sparato al più giovane scambiandolo per un cinghiale poi, dopo aver scoperto il tragico errore, si sarebbe tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Quiliano, un'automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali.