Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi in un bosco

Tre cadaveri sono stati trovati a Montagnareale, in provincia di Messina, in una zona boschiva di Contrada Caristia. Secondo le prime informazioni, i corpi dei tre uomini sarebbero stati crivellati da colpi di arma da fuoco. Le vittime erano uscite nella mattinata di mercoledì 28 gennaio per una battuta di caccia. La presenza delle tre salme è stata segnalata da una persona che transitava nella zona al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno della procura di Patti.