Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi in un bosco
Le vittime sono già state identificate ma non è ancora stata resa nota la loro identità, non si esclude nessuna pista
© IPA
Tre cadaveri sono stati trovati a Montagnareale, in provincia di Messina, in una zona boschiva di Contrada Caristia. Secondo le prime informazioni, i corpi dei tre uomini sarebbero stati crivellati da colpi di arma da fuoco. Le vittime erano uscite nella mattinata di mercoledì 28 gennaio per una battuta di caccia. La presenza delle tre salme è stata segnalata da una persona che transitava nella zona al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno della procura di Patti.
Le ipotesi
I tre sono, da quanto si apprende, persone incensurate che vivono nella zona. Sono stati trovati con indosso abbigliamento militare. Accanto al corpo di uno di loro, i carabinieri hanno rinvenuto un fucile. Gli inquirenti stanno cercando altre armi. Al momento chi indaga non esclude nessuna pista, potrebbe trattarsi di un duplice omicidio e di un suicidio oppure dell'azione di una quarta persona.