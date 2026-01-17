Monza, trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato

Si tratta di una cittadina ucraina di 31 anni, senza fissa dimora. A scoprire il corpo è stato un passante
© Polizia di Stato
Sono in corso approfondite indagini per chiarire le cause della morte di una donna trovata senza vita in un edificio abbandonato a Monza. Il ritrovamento nei giorni scorsi.
Ad avvertire la Polizia è stato un passante che, dopo aver notato il corpo senza vita, ha fatto scattare l'allarme facendo arrivare sul posto il personale della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica. Le forze dell'ordine hanno subito dato il via alle indagini riuscendo in breve tempo a identificare la vittima: si tratta di una cittadina di nazionalità ucraina senza fissa dimora e con diversi precedenti. Sul luogo del ritrovamento anche il medico legale che, a seguito dell’esame ispettivo esterno, ha rilevato la presenza di alcune ferite che hanno reso necessari ulteriori approfondimenti.
Il Pubblico Ministero ha quindi disposto l'autopsia. L'esame non ha escluso che le lesioni riscontrate, tenuto conto della loro morfologia, possano essere ricondotte a morsi di animali ma sono comunque in corso ulteriori accertamenti di natura tossicologica e istologica, ritenuti indispensabili al fine di accertare con precisione le cause del decesso. Le indagini della Polizia di Stato proseguono sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria.