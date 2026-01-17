Monza, trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato

Ad avvertire la Polizia è stato un passante che, dopo aver notato il corpo senza vita, ha fatto scattare l'allarme facendo arrivare sul posto il personale della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica. Le forze dell'ordine hanno subito dato il via alle indagini riuscendo in breve tempo a identificare la vittima: si tratta di una cittadina di nazionalità ucraina senza fissa dimora e con diversi precedenti. Sul luogo del ritrovamento anche il medico legale che, a seguito dell’esame ispettivo esterno, ha rilevato la presenza di alcune ferite che hanno reso necessari ulteriori approfondimenti.