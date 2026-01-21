Carbonia, 53enne ucciso con almeno dieci coltellate

William Serra, 38 anni e Marco Atzeni, 50 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati: l'ipotesi di reato è omicidio volontario in concorso. I due conoscevano la vittima da diverso tempo e dai tabulati sul numero di telefono di Musu sarebbero emersi contatti nei giorni precedenti al delitto. I due sono stati già sentiti dai carabinieri subito dopo il ritrovamento del cadavere, come sono state ascoltate al tre persone. I telefoni e gli indumenti degli indagati sono stati sequestrati e saranno analizzati dal Ris al lavoro anche su altro materiale (come siringhe) recuperato all'interno del parco vicino al corpo della vittima.