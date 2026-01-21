Carbonia, 53enne ucciso con almeno dieci coltellate

L'autopsia sul corpo di Giovanni Musu, 53 anni, ha riscontrato numerosi fendenti sulla schiena e alla gola della vittima
Almeno dieci le coltellate inferte a Giovanni Musu, 53 anni, il cui cadavere è stato ritrovato nel parco del Colle di Rosmarino a Carbonia (Sud Sardegna). Diversi i colpi alla schiena e poi un fendente, più profondo alla gola: è quanto dall'autopsia condotta dalla dottoressa Letizia Gabiati dell'equipe del dottor Roberto Demontis. Gli accertamenti necroscopici hanno evidenziato anche il tentativo di bruciare il corpo. Nessun segno, invece, di percosse.
William Serra, 38 anni e Marco Atzeni, 50 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati: l'ipotesi di reato è omicidio volontario in concorso. I due conoscevano la vittima da diverso tempo e dai tabulati sul numero di telefono di Musu sarebbero emersi contatti nei giorni precedenti al delitto. I due sono stati già sentiti dai carabinieri subito dopo il ritrovamento del cadavere, come sono state ascoltate al tre persone. I telefoni e gli indumenti degli indagati sono stati sequestrati e saranno analizzati dal Ris al lavoro anche su altro materiale (come siringhe) recuperato all'interno del parco vicino al corpo della vittima.