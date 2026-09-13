Matera, spara ai cinghiali ma colpisce il fratello alla testa: morto 37enne

"Abbiamo pregato e sperato affinché l'incidente avesse uno sviluppo diverso, ma purtroppo Vincenzo non è sopravvissuto. Siamo attoniti e sgomenti: dobbiamo stringerci intorno a questa famiglia, colpita da un dolore inimmaginabile. Proclamerò il lutto cittadino per il giorno delle esequie", ha affermato il sindaco di Montalbano Jonico, Giuseppe Di Sanzo.