Matera, spara ai cinghiali ma colpisce il fratello alla testa: morto 37enne
I due avevano imbracciato i rispettivi fucili per esplodere alcuni colpi a scopo intimidatorio nei confronti di alcuni cinghiali che avrebbero potuto rovinare le colture, poi lo sparo accidentale
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Incidente mortale nelle campagne di Montalbano Jonico, nel Materano. Un uomo di 37 anni, Vincenzo D'Orsi, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile sparato accidentalmente dall'arma del fratello. Entrambi avevano imbracciato i rispettivi fucili per esplodere alcuni colpi a scopo intimidatorio nei confronti di alcuni cinghiali che avrebbero potuto rovinare le colture. Durante l'azione, secondo quanto reso noto da La Repubblica, il 37enne è stato raggiunto al cranio dalla pallottola. L'uomo, trasferito d'urgenza in condizioni gravissime tramite elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Dopo un breve ricovero in rianimazione in coma farmacologico, D'Orsi è deceduto a causa delle lesioni riportate.
Il sindaco di Montalbano Jonico: "Lutto cittadino nel giorno delle esequie"
"Abbiamo pregato e sperato affinché l'incidente avesse uno sviluppo diverso, ma purtroppo Vincenzo non è sopravvissuto. Siamo attoniti e sgomenti: dobbiamo stringerci intorno a questa famiglia, colpita da un dolore inimmaginabile. Proclamerò il lutto cittadino per il giorno delle esequie", ha affermato il sindaco di Montalbano Jonico, Giuseppe Di Sanzo.