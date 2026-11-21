"La guarigione è un viaggio", afferma la principessa di Galles, 44 anni, nel film estremamente intimo che andrà in onda su Bbc One il 29 novembre e che include immagini inedite che la ritraggono mentre affronta la "Three Peaks Challenge" all'inizio di quest'anno, un'impresa che ha comportato la scalata delle vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles nell'arco di una sola giornata. "È evidente che non siamo fatti per affrontare le sfide della vita da soli", dice Kate fuori campo, mentre scorrono immagini di altri pazienti oncologici e della principessa che abbraccia i suoi familiari, tra cui William. "Spesso è proprio attraverso il dolore che ci rendiamo conto dell'esistenza di una bellezza più grande, che si cela oltre di esso", osserva.