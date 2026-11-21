Sullo sfondo, la principessa riflette sulla propria esperienza insieme a persone che stanno affrontando i propri percorsi di salute. Insieme, esplorano il profondo impatto che una grave malattia può avere sulla persona nella sua interezza, nonché le persone, i luoghi e le esperienze che possono aiutarci a guarire. Attraverso questo documentario, Kate spera di aiutare gli altri ad affrontare la diagnosi, la guarigione e la vita dopo il cancro e di trasformare l'accesso a cure oncologiche olistiche che sostengano il benessere, la resilienza e la qualità della vita durante e dopo la diagnosi. Tutti i fondi raccolti grazie alla distribuzione del documentario sono stati devoluti alla Royal Marsden Cancer Charity per aiutare le persone che convivono con il cancro e quelle che lo hanno superato.