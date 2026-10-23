Kate Middleton e il principe William con i filgi ai Giochi del Commonwealth
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Ospite del "Graham Norton Show" per promuovere l'Earthshot Prize, il futuro re d'Inghilterra si racconta tra sogni di gioventù, cinema e vita in famiglia
Il principe William © Instagram @walesroyalfans
Il principe William, 44 anni, ha sorpreso il pubblico del "Graham Norton Show", diventando il primo membro della famiglia reale britannica a sedersi sul celebre divano del talk show della Bbc. E, tra una battuta e l'altra, ha raccontato anche quali sarebbero state le sue alternative al trono: "Da giovane volevo diventare poliziotto, pensavo che sarei stato bravo". La puntata, già registrata, andrà in onda nella serata di venerdì 23 ottobre su BBC One.
Poi, crescendo, l'interesse per le forze dell'ordine avrebbe lasciato spazio a una passione decisamente più musicale: "Ho attraversato una fase in cui volevo fare il dj, ma non ero molto bravo". Un'ammissione ironica che ha mostrato un lato meno istituzionale del principe, destinato fin dalla nascita a un futuro ben diverso da quello immaginato da ragazzo.
Dopo aver appreso i sogni che aveva da ragazzo, il principe ha parlato delle serate davanti alla televisione con Kate e i figli. "Adoro Celebrity Traitors, tutta la famiglia lo adora. Charlotte e Louis ne sono ossessionati. È davvero un bel programma", ha confessato William.
Proprio il reality gli ha regalato un incontro divertente: "Ho visto Ross Kemp il giorno dopo la prima puntata e non ho potuto fare a meno di provare, nel modo più appropriato possibile, a toccarlo per vedere come avrebbe reagito. Era davvero nervoso!".
Quando vuole staccare dagli impegni istituzionali, il principe si rifugia nella musica e nei film. "Mi piace immergermi in film che fanno riflettere. Mi piacciono anche quelli d'azione, ma cerco qualcosa di diverso", ha spiegato, rivelando una particolare ammirazione per Christopher Nolan.
"Sono un grande fan di tutto quello che fa. I suoi film sono fantastici. La trilogia del Cavaliere Oscuro è psicologicamente cupa e profonda, e la adoro". Non manca neppure il calcio, con la passione per l'Aston Villa, la squadra che segue da anni.
Dietro la partecipazione televisiva c'è soprattutto la volontà di promuovere l'Earthshot Prize, il premio ambientale fondato da William nel 2020, che a novembre farà tappa a Mumbai, in India. "Per molti anni ho ascoltato storie sui problemi ambientali e una cosa che mi colpiva era la negatività, il senso di catastrofe, che mi scoraggiava", ha raccontato.
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