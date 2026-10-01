La principessa si è presentata all'appuntamento con un abbigliamento sobrio: pantaloni grigi, camicetta con un grande fiocco e un lungo cappotto dello stesso colore. I capelli erano raccolti in una coda ordinata. Durante la visita non si è limitata a parlare con gli ospiti. Ha aiutato i volontari a far salire i passeggeri sul minibus, si è fermata a salutare le persone incontrate per strada e ha partecipato ad alcuni momenti spontanei. In una circostanza ha anche salutato attraverso una videochiamata una madre che non stava bene. Poco dopo ha accarezzato un cane e ha appoggiato la propria borsetta a terra per aiutare un bambino a scendere da un marciapiede. L'obiettivo dell'iniziativa è proprio favorire i rapporti sociali e ridurre l'isolamento, offrendo agli abitanti delle zone rurali un modo per raggiungere altre persone e prendere parte alle attività della comunità.