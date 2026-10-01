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Kate Middleton ha trascorso una giornata tra pensionate, minibus e chiacchiere sulla vita quotidiana, presentandosi a sorpresa nel West Sussex per conoscere da vicino una realtà impegnata a contrastare la solitudine degli anziani. La principessa del Galles ha accompagnato una 94enne fino al centro dove era previsto un pranzo sociale, si è fermata a parlare con le altre ospiti e non si è sottratta nemmeno alle domande più personali, tra faccende domestiche, figli e... oggetti che continua a perdere. Come la borsetta.
La visita ha avuto come protagonista anche Stella Drewett, 94 anni, che inizialmente non aveva idea di trovarsi davanti a una componente della famiglia reale. Quando le avevano anticipato che avrebbe incontrato una celebrità, aveva risposto di non conoscerne nessuna. Kate ha aspettato davanti alla porta del cottage della donna e, quando Stella è uscita, ha provato ad aiutarla. La signora, però, le ha fatto capire di poter fare da sola. A quel punto la principessa si è presentata e ha accompagnato personalmente l'anziana sul mezzo.
Kate, 44 anni, ha infatti voluto sperimentare direttamente il funzionamento del West Sussex Minibus, servizio gestito da volontari che raggiungono le abitazioni delle persone anziane nelle aree più rurali e meno servite dai trasporti pubblici. I passeggeri vengono accompagnati verso i centri della zona, dove possono partecipare ad attività e trascorrere del tempo in compagnia. Durante il tragitto Stella ha persino ricordato alla principessa di allacciare la cintura. Kate ha colto l'occasione per raccontare che anche lei deve continuamente ricordare ai propri figli di indossarla, perché spesso se ne dimenticano.
La giornata è proseguita al Pulborough Village Hall, dove si svolge un appuntamento settimanale dedicato a un pranzo comune e alla socializzazione. La principessa ha partecipato insieme agli altri presenti, conversando con le ospiti e ridendo con loro. Una delle pensionate ha deciso di metterla alla prova con una domanda decisamente informale: secondo lei, Kate non avrebbe mai mangiato le patatine confezionate. La risposta è arrivata direttamente dalla tavola. La principessa ne ha presa una manciata, spiegando che le mangia eccome e che apprezza soprattutto quelle più salate.
Durante il pranzo Kate ha parlato anche della propria vita familiare. Una delle conversazioni si è spostata sulle faccende domestiche e la principessa ha raccontato di avere l'abitudine di lavare i piatti a mano. A quel punto qualcuno le ha domandato se anche il marito, il principe William, partecipasse a questo tipo di attività. Kate ha risposto descrivendo il loro modo di dividersi il compito: lei lava e lui asciuga. La principessa ha poi raccontato un'altra sua piccola difficoltà: perde continuamente le proprie cose, in particolare la borsetta. Tanto che, ha spiegato, capita spesso che qualcuno la raggiunga per avvertirla: "Kate, hai dimenticato la borsetta!".
Non è la prima volta che Kate parla della propria distrazione. In passato aveva raccontato di smarrire con frequenza anche il telefono. William e i figli, proprio per questo motivo, le hanno regalato alcuni dispositivi di localizzazione che permettono di ritrovarlo quando non ricorda dove lo abbia lasciato.
La principessa si è presentata all'appuntamento con un abbigliamento sobrio: pantaloni grigi, camicetta con un grande fiocco e un lungo cappotto dello stesso colore. I capelli erano raccolti in una coda ordinata. Durante la visita non si è limitata a parlare con gli ospiti. Ha aiutato i volontari a far salire i passeggeri sul minibus, si è fermata a salutare le persone incontrate per strada e ha partecipato ad alcuni momenti spontanei. In una circostanza ha anche salutato attraverso una videochiamata una madre che non stava bene. Poco dopo ha accarezzato un cane e ha appoggiato la propria borsetta a terra per aiutare un bambino a scendere da un marciapiede. L'obiettivo dell'iniziativa è proprio favorire i rapporti sociali e ridurre l'isolamento, offrendo agli abitanti delle zone rurali un modo per raggiungere altre persone e prendere parte alle attività della comunità.
La giornata nel West Sussex è arrivata a pochi giorni dall'incontro di Kate con Tom Cruise alla prima londinese di "Digger". L'attore americano ha poi parlato della principessa in un'intervista, spendendo parole particolarmente positive nei suoi confronti. Cruise ha raccontato di aver apprezzato il suo senso dell'umorismo, definendolo eccezionale, e ha sottolineato anche la sua intelligenza e la capacità di essere divertente. L'attore ha poi ricordato l'abito da sera viola in chiffon indossato da Kate in occasione dell'evento, definendolo semplicemente "stupendo". Il riferimento finale è stato rivolto direttamente a William: secondo Cruise, il principe avrebbe fatto una scelta eccellente. L'attore ha concluso il commento con un occhiolino rivolto alla telecamera.
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