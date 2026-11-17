Un milione di sterline, da investire attraverso cinque iniziative ambientali ritenute innovative in diverse categorie. È questo il premio assegnato attraverso l'Earthshot Prize, fondato nel 2020 dal principe William. Al suo fianco, la principessa Catherine è apparsa raggiante in anarkali, un elegantissimo abito della tradizione indiana, color rosso vermiglio e impreziosito da ricami e pietre verdi, che richiamavano i suoi gioielli, di grande valore storico, simbolico e affettivo.