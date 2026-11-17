Kate Middleton: il look omaggia l'India, i gioielli la regina Elisabetta
La principessa del Galles colpisce nel segno con un anarkali, abito di fattura indiana, rosso vermiglio e smeraldi appartenuti alla sovrana britannica
Kate Middleton - la principessa Catherine del Galles - e suo marito, il principe William, insieme sul green carpet dell'Earthshot Prize 2026 a Mumbai, in India © Afp
Tutti gli occhi per Kate Middleton. La principessa del Galles si trova in India per una visita di tre giorni assieme al marito, il principe William. A Mumbai, per la sesta edizione dell'Earthshot Prize, il premio dedicato alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro il cambiamento climatico, la futura regina d'Inghilterra ha indossato un abito prezioso, in omaggio al Paese ospitante, e gioielli appartenuti alla regina Elisabetta, suscitando un'ondata di ammirazione sui social.
Il look di Kate Middleton in India per l'Earthshot Prize
Un milione di sterline, da investire attraverso cinque iniziative ambientali ritenute innovative in diverse categorie. È questo il premio assegnato attraverso l'Earthshot Prize, fondato nel 2020 dal principe William. Al suo fianco, la principessa Catherine è apparsa raggiante in anarkali, un elegantissimo abito della tradizione indiana, color rosso vermiglio e impreziosito da ricami e pietre verdi, che richiamavano i suoi gioielli, di grande valore storico, simbolico e affettivo.
© Afp
Kate Middleton - la principessa Catherine del Galles - e suo marito, il principe William, insieme sul green carpet dell'Earthshot Prize 2026 a Mumbai, in India
La collana e gli orecchini indossati da Kate Middleton in India
Una collana con nappe di smeraldi e diamanti e orecchini abbinati. Ogni pezzo, appartenuto alla regina Elisabetta II, presenta nodi di diamanti che ricadono in una frangia terminante con smeraldi a forma di pera. Si ritiene si tratti di un dono dello sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti. Queen Elizabeth indossò per la prima volta la collana nel luglio del 1989, durante una cena al Claridge's in occasione della sua visita di Stato in Gran Bretagna. La scelse anche per una cena a Buckingham Palace durante il G7 del 1991, con la tiara Vladimir a un gala a Toronto nel 2002 e nel 2011, in occasione della cena con l'allora presidente Usa Barack Obama e con la First Lady Michelle a Winfield House, a Londra. Gli orecchini sono stati indossati invece da Kate per la prima volta a un ricevimento serale in Giamaica nel 2022.