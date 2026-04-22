Come Kate Middleton ha omaggiato la regina Elisabetta per i suoi cento anni

Quelli di Kate Middleton non sono mai semplicemente abiti. È così che l'outfit scelto dalla principessa del Galles per partecipare al ricevimento tenutosi a Buckingham Palace in occasione del centenario della defunta regina Elisabetta II si è trasformato in una dedica speciale. Un vestito a manica lunga color pastello lilla, abbinato a scarpe décolleté nude, orecchini e collana di perle appartenuti alla sovrana: un look che non appartiene allo stile di Catherine e che rimanda invece a quelli che hanno contribuito a rendere iconico il modo di vestire di The Queen. A cui è dedicata la mostra, allestita all'interno dello stesso palazzo reale, che ha da poco aperto al pubblico: "Queen Elizabeth II: Her Life in Style".