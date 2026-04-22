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© Afp | Kate Middleton protagonista del ricevimento a Buckingham Palace per celebrare il centenario della regina Elisabetta II, scomparsa nel settembre 2022
© Afp | Kate Middleton protagonista del ricevimento a Buckingham Palace per celebrare il centenario della regina Elisabetta II, scomparsa nel settembre 2022
© Afp | Kate Middleton protagonista del ricevimento a Buckingham Palace per celebrare il centenario della regina Elisabetta II, scomparsa nel settembre 2022

© Afp | Kate Middleton protagonista del ricevimento a Buckingham Palace per celebrare il centenario della regina Elisabetta II, scomparsa nel settembre 2022

© Afp | Kate Middleton protagonista del ricevimento a Buckingham Palace per celebrare il centenario della regina Elisabetta II, scomparsa nel settembre 2022

ELEGANTE E DISCRETA

Come Kate Middleton ha omaggiato la regina Elisabetta per i suoi cento anni

Abito lilla, collana e orecchini di perle: il look della principessa del Galles ispirato alla defunta sovrana per il ricevimento a Buckingham Palace

22 Apr 2026 - 23:12
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Quelli di Kate Middleton non sono mai semplicemente abiti. È così che l'outfit scelto dalla principessa del Galles per partecipare al ricevimento tenutosi a Buckingham Palace in occasione del centenario della defunta regina Elisabetta II si è trasformato in una dedica speciale. Un vestito a manica lunga color pastello lilla, abbinato a scarpe décolleté nude, orecchini e collana di perle appartenuti alla sovrana: un look che non appartiene allo stile di Catherine e che rimanda invece a quelli che hanno contribuito a rendere iconico il modo di vestire di The Queen. A cui è dedicata la mostra, allestita all'interno dello stesso palazzo reale, che ha da poco aperto al pubblico: "Queen Elizabeth II: Her Life in Style".

Regina Elisabetta, i suoi abiti in mostra a Buckingham Palace

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© Afp | L'allora principessa Elisabetta d'Inghilterra e il principe Filippo nel giorno del loro matrimonio, il 20 novembre 1947, a Londra
© Afp | L'allora principessa Elisabetta d'Inghilterra e il principe Filippo nel giorno del loro matrimonio, il 20 novembre 1947, a Londra
© Afp | L'allora principessa Elisabetta d'Inghilterra e il principe Filippo nel giorno del loro matrimonio, il 20 novembre 1947, a Londra

© Afp | L'allora principessa Elisabetta d'Inghilterra e il principe Filippo nel giorno del loro matrimonio, il 20 novembre 1947, a Londra

© Afp | L'allora principessa Elisabetta d'Inghilterra e il principe Filippo nel giorno del loro matrimonio, il 20 novembre 1947, a Londra

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