LA COMBO PERFETTA

Kate Middleton, maglioni e tailleur: i look autunnali fanno scuola

L'ispirazione da cogliere dagli outfit versatili e facili da replicare visti alla principessa del Galles in occasione delle sue ultime uscite pubbliche

11 Nov 2026 - 22:44
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I look tailleur e maglione dolcevita di Kate Middleton - Catherine, principessa del Galles - in occasione della sua visita al Chase Community Hospital, ospedale pubblico britannico, e presso l'hospice pediatrico di Ipswich © IPA/IPA/Afp/Afp

I look tailleur e maglione dolcevita di Kate Middleton - Catherine, principessa del Galles - in occasione della sua visita al Chase Community Hospital, ospedale pubblico britannico, e presso l'hospice pediatrico di Ipswich © IPA/IPA/Afp/Afp

Non si può non guardare a Kate Middleton. La principessa del Galles è una fuoriclasse di stile assoluta e i suoi look regalano sempre una miriade di ispirazioni da cogliere. Come quelli sfoggiati in occasione delle sue ultime uscite pubbliche: perfetti da replicare perché sobri e formali al punto giusto ma anche comodi e versatili

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Kate Middleton e i look autunnali perfetti

 Per la sua visita al Chase Community Hospital, ospedale pubblico britannico, così come nei giorni scorsi in un hospice specializzato nell'offrire cure a bambini e giovani e sostegno alle loro famiglie a Ipswich, nell'Inghilterra orientale, Catherine ha indossato i suoi tailleur da "working girl" - pantaloni palazzo e giacche dal taglio perfetto - color grigio a righe bordeaux e verde oliva. Per entrambi gli outfit, ha scelto un maglione dolcevita, caldo e confortevole: in un caso sempre color bordeaux (come anche le pumps e la borsa portata a mano), nell'altro nero di lana. Con l'avanzare della stagione autunnale e l'arrivo dei primi freddi, la consorte del principe William ha optato per una combo perfetta, da indossare nella quotidianità, indicata anche per l'ufficio. Il segreto di questi look, infatti, sta tutto nella loro doppia valenza: sobri ma pratici, eleganti ma non formali.  

© Afp

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Il look tailleur e maglione dolcevita di Kate Middleton - Catherine, principessa del Galles - in occasione della sua visita all'hospice pediatrico "The Treehouse" a Ipswich, Inghilterra orientale

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Perché Kate Middleton piace tanto

 Da studentessa di Storia dell’arte a futura regina d’Inghilterra. Il suo nome è diventato sinonimo di eleganza e stile, anche da imitare. È, infatti, molto copiato il suo saper mescolare capi di stilisti più o meno famosi a pezzi più accessibili. La principessa del Galles è, inoltre, nota per la scelta di indossare e riproporre gli stessi abiti e accessori in diverse occasioni, a supporto della sostenibilità. Di Kate viene apprezzato poi l’aspetto curato ma sempre all’insegna della naturalezza: i lunghi capelli con le onde color bronde (una tonalità più calda di biondo e castano), il make up nei toni del nude, la manicure senza smalto. Non passano inosservati i suoi modi gentili e rassicuranti, la voce pacata, l’attenzione verso i bambini. Mamma di tre figli, sui social spopolano video e brevi filmati che la ritraggono nel corso delle uscite pubbliche intenta a salutare la folla e a intrattenersi, in particolare, con i più piccoli

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