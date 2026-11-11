Kate Middleton, maglioni e tailleur: i look autunnali fanno scuola

Per la sua visita al Chase Community Hospital, ospedale pubblico britannico, così come nei giorni scorsi in un hospice specializzato nell'offrire cure a bambini e giovani e sostegno alle loro famiglie a Ipswich, nell'Inghilterra orientale, Catherine ha indossato i suoi tailleur da "working girl" - pantaloni palazzo e giacche dal taglio perfetto - color grigio a righe bordeaux e verde oliva. Per entrambi gli outfit, ha scelto un maglione dolcevita, caldo e confortevole: in un caso sempre color bordeaux (come anche le pumps e la borsa portata a mano), nell'altro nero di lana. Con l'avanzare della stagione autunnale e l'arrivo dei primi freddi, la consorte del principe William ha optato per una combo perfetta, da indossare nella quotidianità, indicata anche per l'ufficio. Il segreto di questi look, infatti, sta tutto nella loro doppia valenza: sobri ma pratici, eleganti ma non formali.