In un'intervista esclusiva a "Verissimo" su Canale 5 il conte Charles Spencer ha ricordato sua sorella Lady Diana a quasi trent'anni dalla tragica morte della Principessa del Galles avvenuta, a soli 36 anni, a Parigi, nella notte del 31 agosto 1997. "Mi sembrava il caso di parlare una volta sola dando la mia versione della vita di mia sorella e mettere per iscritto i miei pensieri", dice il nobile britannico a proposito del suo libro Canto del cigno. Diana, mia sorella. "È davvero incredibile pensare che Diana ci è stata portata via 29 anni fa, ogni ricordo mi tocca profondamente perché sono cresciuto con lei", dice a Silvia Toffanin il conte Spencer, che poi confida: "Sento ancora la sua presenza ogni giorno".
La telefonata di Carlo
Charles Spencer ripercorre la telefonata, dal tono definito quasi "euforico", che ricevette dall'allora principe Carlo subito dopo la morte di Diana. "Mi ha chiamato due volte, la prima quella mattina, ricordo come il tono fosse diverso da quello di altre persone. Forse pensava che il decesso di Diana gli permettesse di sposare la donna che amava", spiega il conte. Poi sul comunicato di Buckingham Palace secondo cui i ricordi potrebbero "essere offuscati dal troppo dolore" sottolinea: "Credo che la dichiarazione del palazzo sia molto peculiare, stanno cercando di gettare l'attenzione su un punto diverso. Carlo mi disse che ci saremmo dimenticati presto di Diana, non l'avrei mai immaginato. Credo sia stata un'uscita piuttosto spiacevole e memorabile, qualcosa che non avrebbe dovuto dire al fratello di una persona appena deceduta".
La discussione sul funerale
Un altro passaggio dell'intervista è dedicato al ricordo di Charles Spencer sull'organizzazione delle esequie per la sorella. Le immagini dei principi William e Harry che camminano dietro al feretro della madre fecero il giro del mondo. "Sono certo che Diana non lo avrebbe mai voluto, adorava i suoi ragazzi e voleva che venissero protetti da ulteriori stress. Penso sia stata un'idea mostruosa, totalmente sbagliata", afferma il fratello di Lady D. E sull'idea che lei aveva del suo matrimonio dice: "Lo amava davvero, è stato un innamoramento genuino".
Ho pensato di farla finita
Il conte Spencer parla poi della pressione che ha sentito negli anni per il fatto di essere il fratello di Diana. "Ci sono stati momenti in cui ho pensato di farla finita perché era troppo da affrontare. Pensavo di non potercela fare, ma sono qui", afferma. E aggiunge: "Mi manca. Quando si perde un fratello o una sorella è una ferita che non guarisce mai, è come se una parte della tua identità se ne fosse andata".