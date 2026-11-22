Un altro passaggio dell'intervista è dedicato al ricordo di Charles Spencer sull'organizzazione delle esequie per la sorella. Le immagini dei principi William e Harry che camminano dietro al feretro della madre fecero il giro del mondo. "Sono certo che Diana non lo avrebbe mai voluto, adorava i suoi ragazzi e voleva che venissero protetti da ulteriori stress. Penso sia stata un'idea mostruosa, totalmente sbagliata", afferma il fratello di Lady D. E sull'idea che lei aveva del suo matrimonio dice: "Lo amava davvero, è stato un innamoramento genuino".