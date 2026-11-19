Cantante, imprenditrice, attrice, diplomatica. Robyn Rihanna Fenty - questo il suo nome completo -, oltre a essere una star di rilevanza mondiale è anche mamma di RZA Athelston, quattro anni, Riot Rose, di tre, e della piccola Rocki Irish Mayers, nata poco più di un anno fa, il 13 settembre 2025. E proprio la sua terzogenita, finora unica femmina, è protagonista con lei della campagna Lady Dior, con cui la maison celebra ancora una volta la donna contemporanea. Il video e gli scatti le ritraggono insieme, strette in un abbraccio, a rivelare tutta la ricchezza e l'intensità del loro legame, la profondità, le molteplici sfaccettature di un rapporto unico e speciale. Come speciale è la storia di questa celebre "it bag", che vale la pena riscoprire. >> Guarda il video con Rihanna la piccola Rocki Irish Mayers