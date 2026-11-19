Rihanna con la piccola Rocki Irish Mayers nella campagna Lady Dior (courtesy of Dior - Creative direction: Jonathan Anderson, photographer: Sam Rock) © Ufficio stampa
Star, mamma, musa. Rihanna è la protagonista di una campagna moda destinata a entrare nel mito. Già volto dell'emblematico profumo J'adore dal 2024 e tra le voci del cortometraggio animato dedicato alle prossime festività, Dior l'ha voluta ora accanto a una delle sue creazioni più iconiche, un simbolo della maison entrato nella storia della moda.
Il momento magico di Rihanna, un tocco di dolcezza per tutti
Cantante, imprenditrice, attrice, diplomatica. Robyn Rihanna Fenty - questo il suo nome completo -, oltre a essere una star di rilevanza mondiale è anche mamma di RZA Athelston, quattro anni, Riot Rose, di tre, e della piccola Rocki Irish Mayers, nata poco più di un anno fa, il 13 settembre 2025. E proprio la sua terzogenita, finora unica femmina, è protagonista con lei della campagna Lady Dior, con cui la maison celebra ancora una volta la donna contemporanea. Il video e gli scatti le ritraggono insieme, strette in un abbraccio, a rivelare tutta la ricchezza e l'intensità del loro legame, la profondità, le molteplici sfaccettature di un rapporto unico e speciale. Come speciale è la storia di questa celebre "it bag", che vale la pena riscoprire. >> Guarda il video con Rihanna la piccola Rocki Irish Mayers
Lady Dior, storia di un'icona costantemente reinventata
E pensare che tutto nacque da un cadeau. Fu infatti la Première dame Danielle Mitterrand a regalare a Lady Diana, nel 1995, una piccola borsa in pelle nera, trapuntata, con le impunture a vista e i manici per essere portata a mano. Una creazione della maison Dior, che è ancora oggi tra le "it bag" più desiderate. In origine si chiamava Chouchou e venne ribattezzata Lady Dior proprio in omaggio alla stessa Diana. Le venne donata in occasione dell'inaugurazione parigina di una mostra dedicata alle opere di Paul Cézanne allestita presso il Grand Palais. Da quel momento divenne tra i modelli più amati dalla principessa, che la indossò in diverse occasioni pubbliche in varie parti del mondo, contribuendone al successo. Gioiello di artigianato che incarna l’eccellenza della maison, la borsa rappresenta il savoir-faire virtuosistico dei suoi atelier, un simbolo che prende vita in Italia. A caratterizzarla sono anche i ciondoli che formano la scritta "Dior", omaggio ai portafortuna tanto cari al couturier fondatore, Monsieur Christian. A ogni collezione, la borsa si declina in una profusione di colori, dimensioni e materiali. La sua rinascita, stagione dopo stagione, è oggi guidata dalla visione singolare del direttore creativo Jonathan Anderson, che la reinterpreta attraverso variazioni tanto audaci quanto poetiche. Un’avvincente odissea creativa, in costante rinnovamento.
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Rihanna con la piccola Rocki Irish Mayers nella campagna Lady Dior (courtesy of Dior - Creative direction: Jonathan Anderson, photographer: Sam Rock)