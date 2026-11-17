Anche re Carlo ha reagito alla notizia che Robert Pattinson è il nuovo James Bond. Sulla pagina social di re Carlo e della regina Camilla è stato pubblicato un messaggio ufficiale: "Benvenuto nei servizi segreti di Sua Maestà, signor Bond", si legge accanto a un repost dell’annuncio, che mostra Pattinson, 40 anni, nei panni della spia britannica.