Anche re Carlo ha reagito alla notizia che Robert Pattinson è il nuovo James Bond. Sulla pagina social di re Carlo e della regina Camilla è stato pubblicato un messaggio ufficiale: "Benvenuto nei servizi segreti di Sua Maestà, signor Bond", si legge accanto a un repost dell’annuncio, che mostra Pattinson, 40 anni, nei panni della spia britannica.
La famiglia reale britannica ha una lunga storia legata all’iconica saga cinematografica. Nel corso dei 60 anni di storia dei film di James Bond, i membri della famiglia reale hanno partecipato alle prime dei film, visitato i set cinematografici e dimostrato in vari modi il proprio sostegno a una delle saghe più celebri della Gran Bretagna. Tra cui anche la breve apparizione della compianta regina Elisabetta al fianco di Daniel Craig in uno sketch realizzato in occasione delle Olimpiadi del 2012.