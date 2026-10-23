A Judi Dench è stata diagnosticata nel 2012 la degenerazione maculare senile, una patologia che interessa la macula, la parte centrale della retina responsabile della visione dettagliata. La malattia può compromettere progressivamente la capacità di leggere, distinguere i particolari e riconoscere i volti, pur senza comportare necessariamente la perdita completa della vista. Nel caso dell'attrice, le conseguenze sono diventate particolarmente pesanti nel corso del tempo. Già in passato aveva parlato degli ostacoli incontrati durante le riprese, spiegando quanto fosse complicato leggere le sceneggiature e orientarsi sul set quando le immagini non risultavano sufficientemente nitide.