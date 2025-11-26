Il dramma di Judi Dench: "Non posso più vedere né riconoscere i miei amici"

A 90 anni l'attrice premio Oscar in una intervista televisiva ha parlato apertamente della malattia che le sta togliendo la vista
A 90 anni Dame Judi Dench, una delle attrici più amate e rispettate del cinema britannico, ha raccontato con sincerità e dolore quanto la sua vista sia ormai peggiorata a causa della degenerazione maculare legata all'età, diagnosticata nel 2012. Lo ha fatto nel corso di una intervista rilasciata ad ITV News, dove l'artista ha parlato della malattia e di come abbia cambiato la sua vita quotidiana, ammettendo di non poter più leggere, guardare la televisione o riconoscere le persone intorno a lei.
Nel corso dell'intervista, rilasciata in compagnia dell'amico e collega di lunga data Sir Ian McKellen, Judi Dench ha spiegato quanto la perdita della vista abbia influito sul suo rapporto con gli altri: "No, perché non posso più vedere", ha risposto quando le è stato chiesto del motivo per cui non appare più spesso in video. Il suo amico Ian ha commentato con dolcezza: "Ma noi possiamo vedere te". Judi ha replicato sorridendo: "Sì, e io posso vedere il tuo profilo e ti riconosco perché ti conosco così bene, con la tua sciarpa di Macbeth. Ma non riesco a riconoscere nessun altro". "Le persone pensano: 'Oh, guarda lei, fa la gran signora', ma è solo perché non posso vedere. Non posso vedere la televisione, non posso leggere", ha confessato l'attrice. A quel punto McKellen le ha chiesto scherzando: "Vai da totali sconosciuti e dici loro ‘che bello rivederti'?". Judi ha riso e ha ammesso: "Sì, a volte!".
Già nel 2021, durante un evento per la Vision Foundation di Londra, Dench aveva raccontato le difficoltà crescenti nel leggere i copioni a causa del rapido peggioramento della vista. "Trovi un modo per andare avanti e superare le cose che trovi molto difficili", aveva spiegato. "Ho dovuto trovare un altro modo di imparare le battute e le cose, che consiste nel farmele ripetere dai miei grandi amici, ancora e ancora e ancora". "Devo imparare attraverso la ripetizione, e spero solo che le persone non si accorgano troppo se tutte le battute sono completamente sbagliate!", aveva aggiunto con la sua consueta ironia.
La degenerazione maculare legata all'età (AMD) è una patologia che colpisce la parte centrale della retina, chiamata macula, responsabile della visione nitida e dei dettagli. Si tratta della principale causa di perdita della vista nelle persone oltre i 50 anni. Chi ne soffre, come Judi Dench, conserva spesso la visione periferica ma perde la capacità di mettere a fuoco i volti, leggere o riconoscere oggetti da vicino. La malattia può progredire in modo lento o rapido e, nei casi più gravi, compromettere in modo permanente la visione centrale. Pur non esistendo una cura definitiva, i trattamenti e le terapie di supporto possono rallentarne l'evoluzione e migliorare la qualità della vita quotidiana.