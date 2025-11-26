Il dramma di Judi Dench: "Non posso più vedere né riconoscere i miei amici"

Nel corso dell'intervista, rilasciata in compagnia dell'amico e collega di lunga data Sir Ian McKellen, Judi Dench ha spiegato quanto la perdita della vista abbia influito sul suo rapporto con gli altri: "No, perché non posso più vedere", ha risposto quando le è stato chiesto del motivo per cui non appare più spesso in video. Il suo amico Ian ha commentato con dolcezza: "Ma noi possiamo vedere te". Judi ha replicato sorridendo: "Sì, e io posso vedere il tuo profilo e ti riconosco perché ti conosco così bene, con la tua sciarpa di Macbeth. Ma non riesco a riconoscere nessun altro". "Le persone pensano: 'Oh, guarda lei, fa la gran signora', ma è solo perché non posso vedere. Non posso vedere la televisione, non posso leggere", ha confessato l'attrice. A quel punto McKellen le ha chiesto scherzando: "Vai da totali sconosciuti e dici loro ‘che bello rivederti'?". Judi ha riso e ha ammesso: "Sì, a volte!".