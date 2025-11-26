Logo Tgcom24
Il dramma di Judi Dench: "Non posso più vedere né riconoscere i miei amici"

A 90 anni l'attrice premio Oscar in una intervista televisiva ha parlato apertamente della malattia che le sta togliendo la vista

26 Nov 2025 - 16:54
© IPA

A 90 anni Dame Judi Dench, una delle attrici più amate e rispettate del cinema britannico, ha raccontato con sincerità e dolore quanto la sua vista sia ormai peggiorata a causa della degenerazione maculare legata all'età, diagnosticata nel 2012. Lo ha fatto nel corso di una intervista rilasciata ad ITV News, dove l'artista ha parlato della malattia e di come abbia cambiato la sua vita quotidiana, ammettendo di non poter più leggere, guardare la televisione o riconoscere le persone intorno a lei.

Nel corso dell'intervista, rilasciata in compagnia dell'amico e collega di lunga data Sir Ian McKellen, Judi Dench ha spiegato quanto la perdita della vista abbia influito sul suo rapporto con gli altri: "No, perché non posso più vedere", ha risposto quando le è stato chiesto del motivo per cui non appare più spesso in video. Il suo amico Ian ha commentato con dolcezza: "Ma noi possiamo vedere te". Judi ha replicato sorridendo: "Sì, e io posso vedere il tuo profilo e ti riconosco perché ti conosco così bene, con la tua sciarpa di Macbeth. Ma non riesco a riconoscere nessun altro". "Le persone pensano: 'Oh, guarda lei, fa la gran signora', ma è solo perché non posso vedere. Non posso vedere la televisione, non posso leggere", ha confessato l'attrice. A quel punto McKellen le ha chiesto scherzando: "Vai da totali sconosciuti e dici loro ‘che bello rivederti'?". Judi ha riso e ha ammesso: "Sì, a volte!".

"Ho dovuto trovare un altro modo di imparare le battute"

 Già nel 2021, durante un evento per la Vision Foundation di Londra, Dench aveva raccontato le difficoltà crescenti nel leggere i copioni a causa del rapido peggioramento della vista. "Trovi un modo per andare avanti e superare le cose che trovi molto difficili", aveva spiegato. "Ho dovuto trovare un altro modo di imparare le battute e le cose, che consiste nel farmele ripetere dai miei grandi amici, ancora e ancora e ancora". "Devo imparare attraverso la ripetizione, e spero solo che le persone non si accorgano troppo se tutte le battute sono completamente sbagliate!", aveva aggiunto con la sua consueta ironia.

Cos'è la degenerazione maculare (AMD)

 La degenerazione maculare legata all'età (AMD) è una patologia che colpisce la parte centrale della retina, chiamata macula, responsabile della visione nitida e dei dettagli. Si tratta della principale causa di perdita della vista nelle persone oltre i 50 anni. Chi ne soffre, come Judi Dench, conserva spesso la visione periferica ma perde la capacità di mettere a fuoco i volti, leggere o riconoscere oggetti da vicino. La malattia può progredire in modo lento o rapido e, nei casi più gravi, compromettere in modo permanente la visione centrale. Pur non esistendo una cura definitiva, i trattamenti e le terapie di supporto possono rallentarne l'evoluzione e migliorare la qualità della vita quotidiana.

