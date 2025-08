Gb, morta Stella Rimington: fu la prima donna a dirigere gli 007 di Sua Maestà

Ken McCallum, attuale direttore del servizio, l'ha ricordata in un comunicato come una figura importante anche per aver "inaugurato una nuova era di trasparenza nell'MI5 per garantire meglio la sicurezza del Paese, lasciando dietro di sé un'eredità che perdura oggi". Eredità segnata fra l'altro dall'autorizzazione senza precedenti a trasmettere i documenti segreti agli Archivi Nazionali di Stato del Regno Unito. Dopo di lei, l'MI5 ebbe solo un'altra direttrice, Eliza Manningham-Buller, fra il 2002 e il 2007. Mentre l'MI6, i servizi segreti esteri (a cui fa in realtà riferimento il personaggio cinematografico di M), non hanno finora mai avuto donne al comando: la prima sarà Blaise Metreweli, designata a giugno dal governo attuale e destinata a entrare in carica in autunno, malgrado le rivelazioni emerse solo successivamente sui media sulla storia da collaborazionista nazista di suo nonno, di origine ucraina.