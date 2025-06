Gb, Blaise Metreweli: la prima donna a capo dei servizi segreti esteri inglesi

"La storica nomina di Blaise Metreweli arriva in un momento in cui il lavoro dei nostri servizi segreti non è mai stato così vitale", ha affermato Starmer. "Il Regno Unito sta affrontando minacce di portata senza precedenti, che si tratti di aggressori che inviano le loro navi spia nelle nostre acque o di hacker i cui sofisticati piani informatici mirano a compromettere i nostri servizi pubblici", ha aggiunto. Metreweli intanto si dice “orgogliosa e onorata” della nomina. “L’MI6 gioca un ruolo vitale nel garantire la sicurezza dei cittadini inglesi e promuovere oltreoceano gli interessi del Regno Unito. Non vedo l’ora di continuare a lavorare accanto ai coraggiosi agenti dell’MI6 e ai nostri partners internazionali” continua Blaise Metreweli. Sir Richard Moore, il capo uscente dei servizi segreti esteri che lascerà l’incarico in autunno ha sottolineato "le capacità di leadership di Blaise", dicendosi certo di lasciare l'MI6 in buone mani.