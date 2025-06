Morto lo scrittore Frederick Forsyth, autore del best seller "Il giorno dello sciacallo"

È morto lo scrittore britannico Frederick Forsyth. L'autore del romanzo best seller "Il giorno dello sciacallo" aveva 86 anni ed è deceduto nella sua casa dpo una breve malattia. A dare l'annuncio è stato il suo agente. Prima di diventare romanziere di successo, aveva prestato servizio come pilota della Royal Air Force. Forsyth, che ha venduto più di 75 milioni di copie in tutto il mondo, ha scritto oltre 25 libri tra cui "Il pugno di Dio", "L'afghano", "La lista degli assassini" e "Dossier Odessa".