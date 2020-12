Morto a 89 anni lo scrittore britannico John le Carré: maestro dei romanzi di spionaggio 

Afp

Lo scrittore britannico John le Carré è morto all'età di 89 anni a causa di una polmonite. Era noto in tutto il mondo per i suoi romanzi di spionaggio. In 60 anni di carriera, ha scritto capolavori come "Chiamata per il morto" (con cui nasce nel 1961 l’agente George Smiley), "La spia che venne dal freddo" e "La talpa".