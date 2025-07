West Nile, grande pericolo nelle uova delle zanzare | Maurizio Ferri (Simevep): "Controllare anche porti e aeroporti"

Il virus West Nile arriva trasportato dagli uccelli migratori, può albergare in cavalli e altri animali, ma un grande pericolo è rappresentato anche dalle uova delle zanzare: le femmine infette possono infatti trasmetterlo alle larve e questo tipo di trasmissione "transovarica" amplifica pericolosamente la circolazione del virus. Da qui l'importanza delle misure di monitoraggio e sorveglianza sugli animali portatori, per poterli identificare e procedere poi alla disinsettazione dei territori: per fare questo, sono in campo centinaia di veterinari del Servizio sanitario nazionale, impegnati nei territori teatro dei focolai di infezione di queste ultime settimane.