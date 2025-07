West Nile, 77enne muore allo Spallanzani: seconda vittima nel Lazio

Il virus West Nile (Wnv) è stato isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, nel distretto West Nile da cui ha preso il nome. Oggi è diffuso in Africa, Asia Occidentale, Europa, Australia e America. La maggior parte delle persone infette non manifesta alcun sintomo. Tra i casi che sono invece sintomatici, circa il 20% presenta sintomi leggeri come mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei.