West Nile, un'altra vittima in Campania

L’ultima vittima del virus West Nile era originaria di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. È il secondo decesso in Campania, nelle scorse ore un uomo di 80 anni, già affetto da gravi patologie, è morto all’ospedale di Caserta. Salgono a cinque i decessi registrati in Italia dall’inizio dell’anno, dopo quelli in Piemonte e nel Lazio: poche ore fa la morte di un 77enne ricoverato allo Spallanzani, con patologie pregresse e un trapianto di cuore alle spalle. Avrebbe soggiornato di recente a Baia Domizia, litorale campano, dove sono stati segnalati altri casi. Al momento, due pazienti sono ricoverati in terapia intensiva nel Lazio, dove nella provincia di Latina si registra il maggior numero di casi. Intanto, Comuni e Asl corrono ai ripari: a Caivano e a Fiumicino sono partite le disinfestazioni notturne.