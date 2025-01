Violenza contro le donne, Valditara e Cecchettin firmano il protocollo

Contro la violenza sulle donne, è stato firmato al ministero dell’Istruzione e del Merito un protocollo che definisce azioni concrete per prevenire e combattere il fenomeno, a cominciare dalle scuole. A siglare il documento c'erano il ministro Giuseppe Valditara e il papà di Giulia Cecchettin, Gino. Uscendo dal ministero, il padre della giovane uccisa dal suo ex fidanzato l'11 novembre 2023 non ha rilasciato dichiarazioni.