Omicidio Cecchettin, il padre di Giulia: "Se si pente, potrei incontrare Filippo Turetta"

All'indomani della condannato all'ergastolo di Filippo Turetta per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023 con 75 coltellate, il padre della ragazza apre alla possibilità di un confronto in futuro il giovane. "Ci dovrebbe essere un perdono sincero e un percorso riabilitativo di un certo tipo, però sì, non escludo in futuro di incontrarlo", afferma l'uomo, intervistato in esclusiva da Gianluigi Nuzzi per "Quarto Grado".