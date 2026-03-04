Viareggio, i vigili sequestrano un'auto senza assicurazione: è dell'assessore alla polizia municipale
Poche ore dopo, Rodolfo Salemi ha provveduto a regolarizzare la sua posizione e ha saldato le sanzioni
© Dal Web
Il suv nero è parcheggiato in divieto di sosta, il cartello stradale non lascia spazio a interpretazioni. I vigili urbani di Viareggio si fermano e redigono il verbale, come da prassi. Poco dopo passano di nuovo da lì, avviano un nuovo controllo e si accorgono che la vettura è anche sprovvista di assicurazione. Una situazione che va avanti da mesi, per essere precisi da quando la copertura è scaduta nel novembre 2025. Scatta così il sequestro amministrativo dell'auto, che - si scoprirà solo più tardi - è di proprietà di Rodolfo Salemi, assessore comunale con delega alla polizia municipale.
Il sequestro e la sanzione
È di fatto uno sgarbo al proprio "capo", involontario e con venature comiche, quello dei vigili urbani di Viareggio. Dopo il sequestro d'obbligo e l'affidamento in custodia, Rodolfo Salemi è stato anche destinatario di una sanzione di alcune centinaia di euro. Che si è andata ovviamente a sommare alla multa per il parcheggio in divieto di sosta.
L'intervento dell'assessore
Al termine di tutta la procedura standard, con l'arrivo del carroattrezzi e lo spostamento "di forza" della vettura, il sequestro è stato comunicato all'assessore. Nel pomeriggio di martedì 3 marzo, Rodolfo Salemi ha provveduto a regolarizzare la posizione assicurativa della sua auto e ha pagato le multe, avviando il procedimento per ottenere il dissequestro del suo suv.