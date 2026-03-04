Viareggio, i vigili sequestrano un'auto senza assicurazione: è dell'assessore alla polizia municipale

Il suv nero è parcheggiato in divieto di sosta, il cartello stradale non lascia spazio a interpretazioni. I vigili urbani di Viareggio si fermano e redigono il verbale, come da prassi. Poco dopo passano di nuovo da lì, avviano un nuovo controllo e si accorgono che la vettura è anche sprovvista di assicurazione. Una situazione che va avanti da mesi, per essere precisi da quando la copertura è scaduta nel novembre 2025. Scatta così il sequestro amministrativo dell'auto, che - si scoprirà solo più tardi - è di proprietà di Rodolfo Salemi, assessore comunale con delega alla polizia municipale.