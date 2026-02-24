Vigevano, 40enne mangia e non paga il conto: per la donna daspo gastronomico di un anno

Ordina e consuma un pasto completo, poi al momento di pagare il conto da 70€ si alza e si allontana dal ristorante. L'episodio risale allo scorso 18 dicembre a Vigevano, in provincia di Pavia, dove una donna di 40 anni si è resta protagonista del più classico dei "mangia e scappa". La titolare del locale la insegue a piedi assieme, a raggiungerla però è il marito di lei che la blocca. La donna si giustifica dicendo di aver dimenticato il portafogli a casa e che, entro sera, sarebbe tornata a saldare. La titolare e il marito l'hanno quindi lasciato andare e, una volta ritornati al ristorante, l'hanno aspettata... invano.