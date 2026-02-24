Vigevano, 40enne mangia e non paga il conto: per la donna daspo gastronomico di un anno
La donna, inizialmente raggiunta dal marito della titolare, si era giustificata dicendo di aver scordato il portafogli e che sarebbe tornata a saldare
© Istockphoto
Ordina e consuma un pasto completo, poi al momento di pagare il conto da 70€ si alza e si allontana dal ristorante. L'episodio risale allo scorso 18 dicembre a Vigevano, in provincia di Pavia, dove una donna di 40 anni si è resta protagonista del più classico dei "mangia e scappa". La titolare del locale la insegue a piedi assieme, a raggiungerla però è il marito di lei che la blocca. La donna si giustifica dicendo di aver dimenticato il portafogli a casa e che, entro sera, sarebbe tornata a saldare. La titolare e il marito l'hanno quindi lasciato andare e, una volta ritornati al ristorante, l'hanno aspettata... invano.
Così, i proprietari si sono quindi rivolti alla polizia, che ha identificato la 40enne anche grazie alle telecamere interne del locale, denunciandola per insolvenza fraudolenta. Gli agenti del commissariato di Vigevano le hanno notificato due misure di prevenzione: un avviso orale e un "Daspo Willy". Per un anno la 40enne non potrà accedere ai ristoranti dell'intera provincia di Pavia. La violazione del divieto prevede la reclusione di una a tre anni e una multa fino a 24mila euro.