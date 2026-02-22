Viareggio, madre si ubriaca e lascia le bimbe chiuse in auto: denunciata

Secondo quanto ricostruito, la donna, dopo aver assistito insieme alle figlie all'ultimo corso del Carnevale, avrebbe sistemato le bimbe nell'auto e poi si sarebbe allontanata. Alcune ore dopo, intorno alle 23 - secondo quanto si è appreso - la donna, ubriaca, è stata soccorsa da una volante della polizia e ha riferito agli agenti di aver lasciato le bambine in auto, ma di non ricordare dove la vettura fosse parcheggiata. Grazie ad alcune foto presenti nel cellulare della donna, scattate poco dopo aver parcheggiato l'auto, i poliziotti sono riusciti a localizzare l'auto dalla quale hanno fatto uscire le bambine.