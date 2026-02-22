Viareggio, madre si ubriaca e lascia le bimbe chiuse in auto: denunciata
La donna, trattenuta in ospedale in seguito all'abuso di alcol, è finita nei guai per per abbandono di minori
© Istockphoto
A Viareggio (Lucca) una donna, madre di due bambine di 3 e di 4 anni, si è ubriacata e ha lasciato le figlie per ore chiuse in auto. Le due, in lacrime e infreddolite, sono state soccorse dalle volanti del commissariato di polizia locale. Per la donna, trattenuta in ospedale in seguito all'abuso di alcol, è scattata la denuncia per abbandono di minori.
Cosa è successa
Secondo quanto ricostruito, la donna, dopo aver assistito insieme alle figlie all'ultimo corso del Carnevale, avrebbe sistemato le bimbe nell'auto e poi si sarebbe allontanata. Alcune ore dopo, intorno alle 23 - secondo quanto si è appreso - la donna, ubriaca, è stata soccorsa da una volante della polizia e ha riferito agli agenti di aver lasciato le bambine in auto, ma di non ricordare dove la vettura fosse parcheggiata. Grazie ad alcune foto presenti nel cellulare della donna, scattate poco dopo aver parcheggiato l'auto, i poliziotti sono riusciti a localizzare l'auto dalla quale hanno fatto uscire le bambine.
Tutte e tre in ospedale
Le piccole, dopo aver trascorso la notte al pronto soccorso, sono state dimesse e affidate al padre. La donna, trattenuta in ospedale per abuso di alcol, è stata denunciata per abbandono di minori.