Elicottero atterra sulla pista da sci: imprenditore multato | Era già successo ad aprile

L'imprenditore lo ha "parcheggiato" a bordo pista, ha indossato sci e scarponi e si è concesso una discesa, prima di essere raggiunto e identificato dai carabinieri intervenuti sul posto. Una manovra vietata, che comporta ora una sanzione amministrativa da parte dell'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile, e che potrebbe portare anche alla sospensione del titolo di volo. L'imprenditore, inoltre, non poteva non sapere che stava infrangendo la legge, visto che è andato in scena un copione già visto.