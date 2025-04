Madonna di Campiglio, parcheggia il suo elicottero vicino alle piste e va sciare: multa da 2mila euro

I controlli immediati - Subito raggiunto e identificato, a specifica richiesta di esibire il titolo che lo autorizzasse ad atterrare con l'elicottero sopra i 1600 metri, l'uomo non ha potuto far altro che ammettere di non essere in possesso di alcun titolo. Ai carabinieri ha detto che "essendo molto impegnato per motivi di lavoro, ma avendo una gran voglia di sciare" aveva deciso ridurre i tempi di viaggio prendendo il proprio elicottero per raggiungere il comprensorio sciistico.